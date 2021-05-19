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Пылевую бурю в Астрахани сняли на видео

Юрий Столбов
52 минуты назад
Астрахань накрыла сильнейшая пылевая буря, которую прежде не приходилось наблюдать в регионе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадрах видно, как небо в культурном центре Нижнего Поволжья стало серым из-за пыли, ветер поднял песок в воздух, который в свою очередь в один момент потемнел и изменил цвет.
Происшествия,Видео,Астрахань,
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