В подмосковной Власихе
13-летний мальчик разослал одноклассникам с анонимного аккаунта сообщение о намерении расстрелять школу, сообщает
РИА ФАН.
Одна из учениц шестого класса показала завучу анонимное сообщение из соцсетей: «Приду и первым делом расстреляю ваш класс, но ваша смерть будет 19.05, запомните эту дату, это дата вашей смерти».
Завуч обратилась в полицию, правоохранителям удалось деанонимировать отправителя: им оказался 13-летний одноклассник девочки. Его задержали прямо во время занятий.
Источник в полиции рассказал, что семья мальчика считается благополучной. Папа работает в НИИ, мама – школьная учительница.
На допросе подросток заявил, что хотел пошутить. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
Как сообщал «Рамблер», ранее в среду эвакуировали гимназию в Казани из-за ссоры двух шестиклассников, один из которых пообещал прийти и расстрелять одноклассника.