В подмосковной Власихе 13-летний мальчик разослал одноклассникам с анонимного аккаунта сообщение о намерении расстрелять школу, сообщает РИА ФАН.

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Одна из учениц шестого класса показала завучу анонимное сообщение из соцсетей: «Приду и первым делом расстреляю ваш класс, но ваша смерть будет 19.05, запомните эту дату, это дата вашей смерти».

Завуч обратилась в полицию, правоохранителям удалось деанонимировать отправителя: им оказался 13-летний одноклассник девочки. Его задержали прямо во время занятий.

Источник в полиции рассказал, что семья мальчика считается благополучной. Папа работает в НИИ, мама – школьная учительница.

На допросе подросток заявил, что хотел пошутить. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.