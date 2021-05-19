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"Запомните дату вашей смерти": подросток пригрозил расстрелять класс

Вероника Полынина
1 час назад
В подмосковной Власихе 13-летний мальчик разослал одноклассникам с анонимного аккаунта сообщение о намерении расстрелять школу, сообщает РИА ФАН.
"Приду и первым делом расстреляю ваш класс"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одна из учениц шестого класса показала завучу анонимное сообщение из соцсетей: «Приду и первым делом расстреляю ваш класс, но ваша смерть будет 19.05, запомните эту дату, это дата вашей смерти».
Завуч обратилась в полицию, правоохранителям удалось деанонимировать отправителя: им оказался 13-летний одноклассник девочки. Его задержали прямо во время занятий.
Источник в полиции рассказал, что семья мальчика считается благополучной. Папа работает в НИИ, мама – школьная учительница.
На допросе подросток заявил, что хотел пошутить. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.
Как сообщал «Рамблер», ранее в среду эвакуировали гимназию в Казани из-за ссоры двух шестиклассников, один из которых пообещал прийти и расстрелять одноклассника.
Происшествия,РИА ФАН,Власиха,
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