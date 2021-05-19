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Появилось видео столкновения автобуса и иномарки в центре Твери

Юрий Столбов
1 час назад
17 мая в центре Твери произошло ДТП, столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Произошедшее попало запись видеорегистратора. Видео снято из кабины автобуса.
Автобус двигался по ул. Новоторжская, когда ему в лоб со Студенческого переулка приехала иномарка. Удар был сильный, у транспортных средств есть повреждения.
Происшествия,Видео,Тверь,
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