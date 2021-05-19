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Тушение лесных пожаров в Тюменской области показали на видео

Юрий Столбов
22 минуты назад
Сотрудники спасательных подразделений продолжают эвакуировать жителей населенных пунктов Тюменской области из-за угрозы возгорания от лесных пожаров.
Как видно на кадрах, снятых во вторник, людей собирают и перевозят на специализированных автобусах.
Происшествия,Пожары,Видео,Тюменская Область,
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