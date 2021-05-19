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Бывший полицейский двадцать лет насиловал детей

Lenta.ru
1 час назад
Бывший полицейский на протяжении двадцати лет насиловал детей в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Напаивал и насиловал: как полицейский развращал детей
Фото: ReutersReuters
73-летний Пол Лэмб (Paul Lamb) был признан виновным в 19 преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних.
Мужчина начал преступную деятельность в Лондоне в 1970-х, где он работал офицером полиции и имел связи в детских домах Ислингтона. В этот период он впервые изнасиловал ребенка, а также совершил непристойные нападения на двух несовершеннолетних девушек.
В 1980-х Лэмб переехал на север страны и на три года занял должность менеджера детского дома Brook Cottage в Дриффилде. Там он неоднократно напаивал до бессознательного состояния и насиловал девушек 14-15 лет. После нескольких жалоб от воспитанниц преступника уволили из детдома.
Впоследствии одна из жертв насильника обратилась в полицию. В ходе следствия офицеры обнаружили дневник девушки, в котором она в подробностях описывала противоправные действия бывшего полицейского.
Сам Лэмб называл обвинения в свой адрес «смехотворными» и «полностью вымышленными». Однако присяжные признали его виновным по 19 из 20 вменяемых ему преступлений. Суд приговорил его к 17 годам тюремного заключения.
До этого стало известно, что в Великобритании предъявили обвинения банде из 29 мужчин азиатского происхождения, которые похитили 13-летнюю девочку и насиловали ее на протяжении семи лет.
Происшествия,Соединенное Королевство,
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