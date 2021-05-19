Казанскую школу эвакуировали из-за "последователя" Галявиева

Сейчас на месте работают кинологи и оперативные группы. Известно, что шестиклассник, угрожавший однокласснику, состоит на учете в ПДН.

Накануне Казанскую школу 67 эвакуировали из-за сообщений с угрозами о минировании от «сообщника Ильназа Галявиева». Отправитель язвил и насмехался над ситуацией. По информации мэрии, на месте работали спецслужбы, МЧС и кинологи. После трагедии, связанной с Ильназом Галявиевым, устроившим расправу в одной из гимназий, в казанские школы продолжают поступать многочисленные угрозы.