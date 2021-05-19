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В казанской гимназии шестиклассник угрожал товарищу расправой

РИА "ФедералПресс"
13 минут назад
Сегодня в Казани эвакуировали сороковую гимназию. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Казанскую школу эвакуировали из-за "последователя" Галявиева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«40-ю гимназию в Казани экстренно эвакуировали из-за ученика, который заявил, «что хочет убить одноклассника так же, как Ильназ», – передает телеграм-канал.
Директор школы принял решение об эвакуации общеобразовательного учреждения.
Сейчас на месте работают кинологи и оперативные группы. Известно, что шестиклассник, угрожавший однокласснику, состоит на учете в ПДН.
Накануне Казанскую школу 67 эвакуировали из-за сообщений с угрозами о минировании от «сообщника Ильназа Галявиева». Отправитель язвил и насмехался над ситуацией. По информации мэрии, на месте работали спецслужбы, МЧС и кинологи. После трагедии, связанной с Ильназом Галявиевым, устроившим расправу в одной из гимназий, в казанские школы продолжают поступать многочисленные угрозы.
Происшествия,Ильназ Галявиев,МЧС,Казань,
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