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В Подмосковье трактор сбил двух женщин на пешеходном переходе

ТАССиещё 1
25 минут назад
Водитель трактора сбил двух женщин на пешеходном переходе на Можайском шоссе в Подмосковье, в результате происшествия они погибли. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Женщины погибли под колесами трактора в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В 12:15 на 77-м километре Можайского шоссе водитель трактора, двигаясь по обочине, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщины скончались", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины устанавливаются.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Россия,
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