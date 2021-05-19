Телеведущая Дана Борисова записала видео, в котором сообщила о происшествии с ее дочерью в школе. По словам звезды программы «Армейский магазин», 13-летняя девочка сама нанесла себе повреждения в школьном туалете.
«Поля в очередной раз порезалась. На этот раз это произошло в школьном туалете после первого урока < >. Мне всегда говорили, что это не суицидально, что это самоповреждающее поведение. Сейчас это тренд среди молодежи», – рассказала Дана Борисова.
Кроме того, ведущая уточнила, что после произошедшего ее дочь отправили в клинику психического здоровья для детей и подростков.