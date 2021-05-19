Московские полицейские задержали 24-летнего столичного жителя, который в ходе конфликта на улице ударил мужчину головой об асфальт.
Инцидент случился на Большой Дмитровке. Как следует из опубликованного в интернете видео, двое мужчин задели друг друга на улице, после чего между ними началась словесная перепалка. Они потолкались, как вдруг один из них схватил оппонента и броском через себя повалил на землю, а затем добил ударом в голову.
Пострадавший — 24-летний приезжий мужчина — был госпитализирован. По данным телеграм-канала Mash, у него диагностированы переломы костей носовых пазух и травма мозга.
Борцовский прием в ходе конфликта применил самбист Кирилл Шараев. Как сообщает МВД, в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. На него заведено дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Он отпущен под подписку о невыезде.