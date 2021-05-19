Инцидент случился на Большой Дмитровке. Как следует из опубликованного в интернете видео, двое мужчин задели друг друга на улице, после чего между ними началась словесная перепалка. Они потолкались, как вдруг один из них схватил оппонента и броском через себя повалил на землю, а затем добил ударом в голову.