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Погром россиянина в магазине Нижнего Тагила запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
16 минут назад
Неадекватный покупатель устроил погром в одном из супермаркетов Нижнего Тагила. Мужчина бегал по стеллажам магазина «Мегамарт», прыгал по полкам и залез на подвесные лампы под потолком, вырубив электричество. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash.
После того, как буйного посетителя удалось задержать, его передали в руки медиков скорой помощи. По данному факту в полиции начата проверка. По предварительной информации разгромивший торговый зал мужчина ранее был неоднократно судим.
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