Неадекватный покупатель устроил погром в одном из супермаркетов Нижнего Тагила. Мужчина бегал по стеллажам магазина «Мегамарт», прыгал по полкам и залез на подвесные лампы под потолком, вырубив электричество. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Mash.