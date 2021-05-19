Избивали и не кормили: калмыки забрали в рабство россиянина

Ни одна из попыток бегства не увенчалась успехом. В последний раз при такой попытке мужчину сильно избили и выбросили в степи. С переломами таза он дополз до трассы. Там его обнаружил проезжающий автомобиль, водитель которого обратился к медикам за помощью. После трех суток в реанимации бывший узник пришел в себя.