Избивали и не кормили: калмыки забрали в рабство россиянина

Ни одна из попыток бегства не увенчалась успехом. В последний раз при такой попытке мужчину сильно избили и выбросили в степи. С переломами таза он дополз до трассы. Там его обнаружил проезжающий автомобиль, водитель которого обратился к медикам за помощью. После трех суток в реанимации бывший узник пришел в себя.
Ранее «Рамблер» писал, что мужчина в Тверской области сбежал из четырёхлетнего рабства на такси. Вместе с мужчиной в неволе были в разное время от шести до восьми рабов, среди них граждане России, Белоруссии, Таджикистана и Украины.