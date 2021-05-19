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Избивали и не кормили: калмыки забрали в рабство россиянина

Анастасия Кирсанова
1 час назад
В Калмыкии местные жители забрали россиянина в рабство, предложив ему работать пастухом. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOТ.
Избивали и не кормили: калмыки забрали в рабство россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Делом занимается Следственный комитет России. По версии следствия, у мужчины изъяли документы и мобильный телефон. Мужчине не платили деньги, а также часто его избивали и не кормили.
Ни одна из попыток бегства не увенчалась успехом. В последний раз при такой попытке мужчину сильно избили и выбросили в степи. С переломами таза он дополз до трассы. Там его обнаружил проезжающий автомобиль, водитель которого обратился к медикам за помощью. После трех суток в реанимации бывший узник пришел в себя.
Ранее «Рамблер» писал, что мужчина в Тверской области сбежал из четырёхлетнего рабства на такси. Вместе с мужчиной в неволе были в разное время от шести до восьми рабов, среди них граждане России, Белоруссии, Таджикистана и Украины.
Происшествия,СКР,Республика Калмыкия,
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