Спортсмен избил приезжего в центре Москвы. Запечатленное на камеру наружного наблюдения видео публикует Telegram-канал «Агентство “Москва”».
Сообщается, инцидент произошел возле одного из ресторанов на Большой Дмитровке. На кадрах видно, как мужчина набрасывается на своего оппонента и, используя профессиональные борцовские приемы, валит того на землю.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Уточняется, что здоровью пострадавшего был причинен вред средней тяжести. Подозреваемый находится на подписке о невыезде.