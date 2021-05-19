24 дома горят в посёлке Дальний Иркутской области , сообщили в местном МЧС . Всего на территории населённого пункта расположено 48 домов, из которых только 35 — жилые, передаёт РИА Новости.

Сейчас горят 11 жилых и 13 нежилых зданий. Пожарные предупредили, что пламя может распространиться на другие постройки.

Сейчас Дальний региональный главк МЧС перевели в режим функционировании при чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 15 человек, которых разместили в здании местной администрации. Всего в посёлке проживает 68 человек.

Общая площадь пожара составляет 1150 квадратных метров. МЧС доставило на место 15 десантников Авиалесоохраны вертолётом Ми-8.

Тушение пожара осложняется сильным ветром. В профилактических целях в населённом пункте отключили электричество. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор. В Министерстве лестного комплекса региона считают, что пламя могло вспыхнуть из-за проведения сварочных работ.

Семь лет назад в этом посёлке уже был серьёзный пожар. Тогда огонь уничтожил треть населённого пункта.