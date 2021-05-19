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Пожар под Иркутском охватил половину посёлка

News.ruиещё 13
1 час назад
24 дома горят в посёлке Дальний Иркутской области, сообщили в местном МЧС. Всего на территории населённого пункта расположено 48 домов, из которых только 35 — жилые, передаёт РИА Новости.
Сейчас горят 11 жилых и 13 нежилых зданий. Пожарные предупредили, что пламя может распространиться на другие постройки.
Сейчас Дальний региональный главк МЧС перевели в режим функционировании при чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 15 человек, которых разместили в здании местной администрации. Всего в посёлке проживает 68 человек.
Общая площадь пожара составляет 1150 квадратных метров. МЧС доставило на место 15 десантников Авиалесоохраны вертолётом Ми-8.
Тушение пожара осложняется сильным ветром. В профилактических целях в населённом пункте отключили электричество. По предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор. В Министерстве лестного комплекса региона считают, что пламя могло вспыхнуть из-за проведения сварочных работ.
Семь лет назад в этом посёлке уже был серьёзный пожар. Тогда огонь уничтожил треть населённого пункта.
15 мая пожар в частном доме в деревне Большая Заимка Заларинского района Иркутской области унёс жизни двух девочек двух и четырёх лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном причинении смерти двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Происшествия,Видео,МЧС,РИА Новости,Иркутская Область,Иркутск,
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