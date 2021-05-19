15 иностранцев устроили драку в московском кафе

России. Драка произошла между посетителям кафе на юго-западе Москвы , в результате чего шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД

Фото: ТАСС ТАСС

Информация о конфликте на проспекте Вернадского, дом 39, поступила в полицию накануне вечером.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу были обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждения шесть человек. Также для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены девять граждан", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что среди задержанных два человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), семь человек - за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

"Полиция по данному факту проводит проверку", - добавили в пресс-службе.