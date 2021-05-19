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В Москве произошла массовая драка между гражданами Киргизии и Таджикистана

ТАССиещё 3
1 час назад
Драка произошла между посетителям кафе на юго-западе Москвы, в результате чего шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
15 иностранцев устроили драку в московском кафе
Фото: ТАССТАСС
Информация о конфликте на проспекте Вернадского, дом 39, поступила в полицию накануне вечером.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу были обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждения шесть человек. Также для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены девять граждан", - сказал собеседник агентства.
В главке добавили, что среди задержанных два человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), семь человек - за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
"Полиция по данному факту проводит проверку", - добавили в пресс-службе.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт между гражданами перерос в драку, в ней принимали участием 15 человек - граждане Киргизии и Таджикистана. Предварительно, конфликт разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Киргизия,Таджикистан,
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