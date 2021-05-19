Около Верховного суда нашли труп с пакетом на голове

Ранее «Рамблер» сообщал об убийстве прохожих в Екатеринбурге. Они оказались вахтовиками из Новосибирска.

Пострадавших опознал сотрудник вокзала. На вид двум погибшим мужчинам от 50 до 55 лет, один — явно моложе. У всех ранения в живот и грудь.