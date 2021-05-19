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Около Верховного суда в Москве нашли труп с пакетом на голове

Анастасия Кирсанова
1 час назад
В Москве найдено тело женщины с пакетом на головке. Как передаёт сайт «Московский комсомолец», труп находился около здания Верховного суда России на Поварской улице.
Около Верховного суда нашли труп с пакетом на голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На месте работают оперативные группы. Следствие не исключает версию самоубийства.
Ранее «Рамблер» сообщал об убийстве прохожих в Екатеринбурге. Они оказались вахтовиками из Новосибирска.
Пострадавших опознал сотрудник вокзала. На вид двум погибшим мужчинам от 50 до 55 лет, один — явно моложе. У всех ранения в живот и грудь.
Тела были найдены в парке имени Джавахарлара Неру. Вокруг окровавленных тел бегал убийца с ножом. Он не пошёл на контакт, вел себя агрессивно и пытался напасть на прибывших сотрудников Росгвардии.
Происшествия,Росгвардия,Москва,Россия,
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