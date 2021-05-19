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Влетевшая на строительную площадку машина попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В Москве автомобиль протаранил ограждение строительной площадки и застрял.
Видео публикует телеканал «Москва 24».
Инцидент произошёл около гостиницы «Украина». По словам очевидцев за рулём находился таксист. Он на значительной скорости совершил неосторожный манёвр, в следствии чего не справился с управлением.
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