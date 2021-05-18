В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Политолог Николай Платошкин получил условный срок

Lenta.ruиещё 4
20 часов назад
Гагаринский районный суд Москвы приговорил лидера движения «За новый социализм», политолога Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Политолог Николай Платошкин получил пять лет условно
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там уточнили, что Платошкин получил условный срок и штраф за преступление, предусмотренное частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под подпиской о невыезде.
Как сообщает «Интерфакс», гособвинение запросило для Платошкина реальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.
По версии следствия, политолог намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью организации массовых беспорядков. Уточняется, что он распространял в соцсетях видео и аудио с информацией «о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».
Осужденный вину не признал. Его адвокат настаивал на том, что Платошкин призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в согласованных митингах.
Происшествия,Николай Платошкин,ФСИН,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители