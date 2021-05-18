Политолог Николай Платошкин получил пять лет условно

По версии следствия, политолог намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью организации массовых беспорядков. Уточняется, что он распространял в соцсетях видео и аудио с информацией «о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».