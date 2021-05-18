Псковские школьники попали в больницу после урока физкультуры

"У детей был урок физкультуры на улице - это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему. Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы сразу же вызвала скорую помощь - детей увезли в больницу, предупредили родителей. Сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
"С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок", - приводит пресс-служба слова председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.