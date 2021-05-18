Псковские школьники попали в больницу после урока физкультуры

Это уже не первый инцидент со школьниками в городе Великие Луки. В октябре прошло года в этом муниципалитете медики госпитализировали 14 школьников, почувствовавших недомогание во время торжественной линейки. Ребята жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Изначально состояние подростков врачи оценивали как среднее и тяжелое, затем - как удовлетворительное. Тогда власти муниципалитета причиной инцидента назвали волнение из-за торжественности момента.