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Медики госпитализировали четырех школьников под Псковом после урока физкультуры

ТАСС
1 час назад
Медики поместили в больницу четверых школьников, которые почувствовали недомогание после урока физкультуры в школе города Великие Луки в Псковской области. Состояние детей удовлетворительное, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.
Псковские школьники попали в больницу после урока физкультуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"У детей был урок физкультуры на улице - это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему. Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы сразу же вызвала скорую помощь - детей увезли в больницу, предупредили родителей. Сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
По данным властей, в этом инциденте "никаких факторов отравления нет".
"С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок", - приводит пресс-служба слова председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.
В связи с инцидентом следователи начали проверку. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления СК РФ по Псковской области.
Это уже не первый инцидент со школьниками в городе Великие Луки. В октябре прошло года в этом муниципалитете медики госпитализировали 14 школьников, почувствовавших недомогание во время торжественной линейки. Ребята жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Изначально состояние подростков врачи оценивали как среднее и тяжелое, затем - как удовлетворительное. Тогда власти муниципалитета причиной инцидента назвали волнение из-за торжественности момента.
Происшествия,Александр Седунов,СКР,Псковская Область,Великие Луки,Псков,
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