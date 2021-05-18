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Появилось видео смертельного наезда грузовика на солдата-срочника

Юрий Столбов
29 минут назад
Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в подмосковном Алабино.
На видео видно, как солдат открывает ворота, чтобы грузовик въехал на территорию полигона, но машина сбивает его. Пострадавшего из-под машины попытался достать другой мужчина.
Происшествия,Видео,
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