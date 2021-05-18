Автомобиль ВАЗ сбил людей на тротуаре на Волгоградском проспекте. Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах запечатлено, как машина на полном ходу влетает в компанию стоящих у здания молодых людей.

По данным канала, за рулем легковушки находился 17-летний студент МФЮА без водительского удостоверения. Как сообщается в СМИ, виновник ДТП не справился с управлением транспортным средством. В результате, машина сбила шестерых студентов, четыре девушки были госпитализированы.