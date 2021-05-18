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Появилось видео ДТП со сбившим людей ВАЗ на юго-востоке Москвы

Алевтина Жаркова
40 минут назад
Автомобиль ВАЗ сбил людей на тротуаре на Волгоградском проспекте. Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал Life SHOT. На кадрах запечатлено, как машина на полном ходу влетает в компанию стоящих у здания молодых людей.
По данным канала, за рулем легковушки находился 17-летний студент МФЮА без водительского удостоверения. Как сообщается в СМИ, виновник ДТП не справился с управлением транспортным средством. В результате, машина сбила шестерых студентов, четыре девушки были госпитализированы.
Происшествия,Видео,Москва,
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