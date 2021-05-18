Устроивший резню в Екатеринбурге оказался фигурантом дела об убийстве

Местные СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Кукушкин 5 марта был задержан в Ревде за то, что он бегал с топором за человеком, угрожал ему убийством и придушил куском трубы, после чего полиция передала дело в СК, но там не увидели в действиях мужчины состава преступления, он был отпущен. Позднее региональное управление СК РФ опровергло, что следователи рассматривали дело в отношении него.