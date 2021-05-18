Адвокат Меня сделал заявление на фоне скандала

РЕН-ТВ сегодня сообщил, что в Ивановской области расследуется дело о растлении детей в в Чернецкой школе-интернате для сирот. Факт сексуального насилия против детей, как утверждает издание, вскрылся в рамках дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Обвинение в растлении несовершеннолетних предъявили экс-директору школы-интерната Александру Цымбалюку
и экс-замдиректору местной музыкальной школы Николаю Бухонину. Следствие считает, что фигуранты насиловали детей. Мужчины были арестованы Басманным судом в Москве 30 апреля и 12 мая соответственно.