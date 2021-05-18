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Защита Меня опровергает причастность своего подзащитного к делу педофилов

News.ru
50 минут назад
Адвокат Михаила Меня Мурад Мусаев в разговоре с NEWS.ru опроверг причастность своего подзащитного к делу о банде педофилов из Ивановской области. О том, что преступление было раскрыто в рамках расследования дела в отношении Михаила Меня, сегодня сообщил РЕН-ТВ.
Адвокат Меня сделал заявление на фоне скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мусаев утверждает, что в деле Меня «никакую банду педофилов не обнаруживали», а Ивановская область — это единственное, что связывает два уголовных дела.
Адвокат также заявил, что многократное упоминание Меня в публикации может быть чревато репутационным ущербом «на ровном месте».
Михаил Мень не имеет никакого отношения к обсуждаемому уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности. Он не является в этом деле ни обвиняемым, ни подозреваемым, ни даже свидетелем. Упоминание имени Михаила Меня в публикациях на эту тему (ради звучного заголовка или с любой другой целью) вызывает у нас недоумение и негодование. Мы, естественно, свяжемся с авторами публикации, редакцией для того, чтобы понять, кому это вдруг понадобилось упоминать имя моего доверителя с такой гадостью, — сказал он.
РЕН-ТВ сегодня сообщил, что в Ивановской области расследуется дело о растлении детей в в Чернецкой школе-интернате для сирот. Факт сексуального насилия против детей, как утверждает издание, вскрылся в рамках дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Обвинение в растлении несовершеннолетних предъявили экс-директору школы-интерната Александру Цымбалюку и экс-замдиректору местной музыкальной школы Николаю Бухонину. Следствие считает, что фигуранты насиловали детей. Мужчины были арестованы Басманным судом в Москве 30 апреля и 12 мая соответственно.
Дело о растрате в отношении Меня было прекращено накануне, 17 мая в связи с истечение сроков давности. Экс-губернатора, а ныне аудитора Счётной палаты обвиняли в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.
Происшествия,Мурад Мусаев,Александр Цымбалюк,Михаил Мень,Счетная палата,Ивановская Область,
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