Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов этапирован в тюменское УФСИН

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"Его этапировали в тюменское УФСИН, определять колонию для него будут на месте. Недели через полторы он туда доедет. Отбывать срок он будет в Тюменской области, по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата. 21 апреля апелляционный военный суд отклонил их и оставил приговор в силе.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.