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Срочника Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область

ТАСС
1 час назад
Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область, где он будет отбывать наказание. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.
Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов этапирован в тюменское УФСИН
Фото: ТАССТАСС
"Его этапировали в тюменское УФСИН, определять колонию для него будут на месте. Недели через полторы он туда доедет. Отбывать срок он будет в Тюменской области, по месту жительства", - сказал собеседник агентства.
21 января суд приговорил рядового срочной службы к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. На приговор были поданы три апелляционные жалобы, одну подал адвокат потерпевших, еще две - представители солдата. 21 апреля апелляционный военный суд отклонил их и оставил приговор в силе.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по военнослужащим своей войсковой части, с которыми ранее несколько дней стоял в карауле. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. После этого рядовой попытался сбежать из части и был задержан.
Как заявил сам Шамсутдинов, на преступление его подтолкнули неуставные отношения - солдата в карауле заставляли убираться в туалете, угрожая насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что срочник отдавал отчет своим действиям. Присяжные заседатели признали рядового виновным, но заслуживающим снисхождения. Гособвинитель просил назначить Шамсутдинову 25 лет лишения свободы, родственники погибших требовали 28 млн рублей компенсации.
Происшествия,Рамиль Шамсутдинов,ФСИН,Забайкальский Край,Тюменская Область,
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