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Движение на востоке Москвы освободили после возгорания автомобиля

РИАМОиещё 3
30 минут назад
Легковой автомобиль загорелся на проезжей части на Большой Семеновской улице в районе д. 27 на востоке столицы, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Движение на Большой Семеновской восстановили после ЧП
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сейчас движение свободно. Недавно оно было ограничено по направлению в центр.
На месте работают оперативные службы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» загруженность дорог в столице составляет 6 баллов из 10 возможных.
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