Составлен криминальный гид по курортам России

Москве туристы нарушают общественный порядок, в Санкт-Петербурге не платят по счетам, а в Сочи крадут. Об этом сообщает РИА Новости.

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Эксперты компании «Delta Системы безопасности» проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, связанные с туризмом, в мае-сентябре 2019 и 2020 годов.

По результатам исследования выяснилось, что чаще всего правонарушения происходят в Санкт-Петербурге, Москве и Казани, реже всего — в городах Золотого кольца.

В Петербурге чаще всего не платят по счетам, в Москве — нарушают общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, в Сочи — крадут, в других населенных пунктах Краснодарского края — дерутся.