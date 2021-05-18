Составлен криминальный гид по курортам России

Эксперты компании «Delta Системы безопасности» проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерческие объекты, связанные с туризмом, в мае-сентябре 2019 и 2020 годов.
По результатам исследования выяснилось, что чаще всего правонарушения происходят в Санкт-Петербурге, Москве и Казани, реже всего — в городах Золотого кольца.
В Петербурге чаще всего не платят по счетам, в Москве — нарушают общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, в Сочи — крадут, в других населенных пунктах Краснодарского края — дерутся.
«Один из таких случаев произошел с путешествующими цыганами — они пытались вынести из магазина неоплаченные продукты, были остановлены кассиром и охраной, вернули товар, но развязался конфликт. Основной претензией цыган стало негостеприимное отношение персонала магазина, которые отказались путешественникам подарить выбранные ими продукты», — рассказали в «Delta Системах безопасности».