Подпрыгнувший на шоссе автомобиль в Киеве попал на видео

На кадрах можно увидеть, как водитель спокойно перестраивается в другую полосу, после продолжает движение. Внезапно его автомобиль подпрыгивает, на капоте и переднем бампере появляются повреждения. Машина заваливается на бок. Оказалось, ранее на этом участке вспыхнула контактная сеть троллейбуса, провода упали на дорогу. Их водитель не заметил и проехал по ним.