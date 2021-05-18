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Подпрыгнувший на шоссе автомобиль в Киеве попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Белая Toyota подлетела на Северном мосту в Киеве. Видео публикует «life.ru» со ссылкой на патрульную полицию Киева.
На кадрах можно увидеть, как водитель спокойно перестраивается в другую полосу, после продолжает движение. Внезапно его автомобиль подпрыгивает, на капоте и переднем бампере появляются повреждения. Машина заваливается на бок. Оказалось, ранее на этом участке вспыхнула контактная сеть троллейбуса, провода упали на дорогу. Их водитель не заметил и проехал по ним.
Стоит отметить, что находившийся за рулём мужчина был пьян. После приезда на место происшествия инспекторов он бросился в бега, но попытка не увенчалась успехом. От прохождения медосвидетельствования
Происшествия,Украина,Видео,Киев,
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