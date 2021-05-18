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Жёсткое падение танцора Мариинского театра Давида Залеева с самоката сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Артист упал при попытке объехать трёх пешеходов на тротуаре и ударился головой об асфальт. Сейчас он в состоянии медикаментозной комы. Кадры случившегося публикует канал «360».
На видео можно посмотреть, как Давид при попытке объехать пешеходов сталкивается с одним из них, после чего теряет равновесие и падает. Стоит отметить, что танцор ехал на достаточно высокой скорости. Пешеход не пострадал.
Артист был доставлен в Мариинскую больницу и экстренно прооперирован. Залееву сделали трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. В данный момент он находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Состояние солиста Мариинского театра расценивается как тяжёлое.
Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 балетах. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания.
Происшествия,Видео,Давид Залеев,
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