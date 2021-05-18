Пропавшего в Нижнем Новгороде ребенка нашли живым

Пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым, он был с незнакомым мужчиной, сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».

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В центре сообщили, что с ребенком все хорошо, в данный момент он в отделе полиции, передает РИА «Новости»

Ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.

В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что мальчика заметили в продуктовом магазине рядом с домом. Затем его видели вместе с неизвестным мужчиной. Вскоре после полуночи сотрудники Росгвардии остановили похожего по приметам мужчину с ребенком.

«Мальчик плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить. Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», – сказал представитель Росгвардии.

По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. При осмотре видимых телесных повреждений у него не выявили.