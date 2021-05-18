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Пропавшего в Нижнем Новгороде ребенка нашли живым

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
13 минут назад
Пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым, он был с незнакомым мужчиной, сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».
Пропавшего в Нижнем Новгороде ребенка нашли живым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В центре сообщили, что с ребенком все хорошо, в данный момент он в отделе полиции, передает РИА «Новости».
Ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители.
В пресс-службе регионального управления Росгвардии сообщили, что мальчика заметили в продуктовом магазине рядом с домом. Затем его видели вместе с неизвестным мужчиной. Вскоре после полуночи сотрудники Росгвардии остановили похожего по приметам мужчину с ребенком.
«Мальчик плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить. Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», – сказал представитель Росгвардии.
По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. При осмотре видимых телесных повреждений у него не выявили.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Происшествия,Ножевые ранения,Росгвардия,СКР,РИА Новости,
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