Появились подробности крушения вертолета в Белом море

Разбившийся возле острова Мудьюг в Архангельской области вертолет Robinson потерпел крушение на обратном пути, забирая охотников с места весенней охоты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.
Сигнал о крушении вертолета поступил в 20.50, летательный аппарат упал в Белое море. Один человек погиб на месте, еще один объявлен пропавшим без вести, двое получили тяжелые травмы.
"Двух пострадавших в результате крушения вертолета в Архангельской области доставят в больницы областной столицы, их везут на катере, в морском порту их уже ожидают бригады реанимации", - сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.
Следственный комитет по области завел уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Кроме того, проверку также организовала прокуратура. Ранее вертолет упал в Архангельской области.