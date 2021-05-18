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Появились подробности крушения вертолета Robinson в Архангельской области

Газета.Ruиещё 7
32 минуты назад
Разбившийся возле острова Мудьюг в Архангельской области вертолет Robinson потерпел крушение на обратном пути, забирая охотников с места весенней охоты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.
Появились подробности крушения вертолета в Белом море
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сигнал о крушении вертолета поступил в 20.50, летательный аппарат упал в Белое море. Один человек погиб на месте, еще один объявлен пропавшим без вести, двое получили тяжелые травмы.
"Двух пострадавших в результате крушения вертолета в Архангельской области доставят в больницы областной столицы, их везут на катере, в морском порту их уже ожидают бригады реанимации", - сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.
Следственный комитет по области завел уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Кроме того, проверку также организовала прокуратура. Ранее вертолет упал в Архангельской области.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,СКР,РИА Новости,Архангельская Область,
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