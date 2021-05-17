Один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести в результате крушения вертолета "Робинсон" в Архангельской области , говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

"По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета "Робинсон" в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что вертолет упал в Белое море.

"В 20:50 мск поступило сообщение о падении частного вертолета "Робинсон" в Белое море, в районе острова Мудьюг. К сожалению, один человек погиб, два человека живы, но находятся в тяжелом состоянии. Судьба еще одного остается неизвестной", - сказали в ведомстве.

Вертолет находится на плаву, отметили в МЧС. Его принадлежность устанавливается.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека"). В настоящее время организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий, добавили в следственном управлении.