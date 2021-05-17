Россиянки разделись у здания Минсельхоза в защиту коров

Зоозащитницы разделись во время акции в защиту коров у здания Министерства сельского хозяйства России
в Москве
, сообщает Telegram-канал "Бушующий мир". Девушки обнажились по пояс и закрыли лица масками коров, на груди активистки написали слоган "Хватит нас доить". Они выступили с призывом отказаться от молочного жира и перейти на пальмовое масло, которое назвали здоровой альтернативой. По их мнению, растительные жиры из пальмового масла полезнее и дешевле животных. С 1 октября 2019 года в России повысили ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла до 20%. При этом председатель Государственной думы Вячеслав Володин
заявил, что повышение ставки не решило задачу по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах, и анонсировал новые меры по данному вопросу. Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, что у считающегося вредным пальмового масла нашли полезные свойства.