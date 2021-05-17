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Пожар остановил движение на трассе Екатеринбург – Тюмень

Вероника Полынина
6 минут назад
Движение на федеральной трассе ЕкатеринбургТюмень приостановлено из-за бушующего вдоль трассы лесного пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Движение закрыто на участке с 123 по 143 километр. Сотрудники ГИБДД направляют транспортный поток в объезд через город Камышлов.
«Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда», - заявили в ГИБДД.
Как пишет местное издание E1.ru, причиной закрытия трассы стала нулевая видимость из-за задымления. На месте работают пожарные и военная техника. Сейчас техника работает в лесу, копает противопожарный ров, чтобы огонь, который движется в сторону города, не распространялся дальше.
Ранее свердловские спасатели предупредили о сохранении аномально жаркой погоды до 20 мая и повышенном риске возникновения природных пожаров.
Происшествия,Видео,ГИБДД,ИТАР-ТАСС,Тюмень,Екатеринбург,
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