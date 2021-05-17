Движение закрыто на участке с 123 по 143 километр. Сотрудники ГИБДД направляют транспортный поток в объезд через город Камышлов.
«Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда», - заявили в ГИБДД.
Как пишет местное издание E1.ru, причиной закрытия трассы стала нулевая видимость из-за задымления. На месте работают пожарные и военная техника. Сейчас техника работает в лесу, копает противопожарный ров, чтобы огонь, который движется в сторону города, не распространялся дальше.
Ранее свердловские спасатели предупредили о сохранении аномально жаркой погоды до 20 мая и повышенном риске возникновения природных пожаров.