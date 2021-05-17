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Загоревшийся на МКАД автомобиль сняли на видео

Юрий Столбов
50 минут назад
Машина загорелась на МКАД около пересечения с Можайским шоссе. Видео происшествия прислали очевидцы. Видео опубликовал телеканал"Москва 24". На кадрах видно, как в небо поднимается черный дым.
О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. На внешней стороне МКАД сформировался затор, сообщили в Дептрансе.
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