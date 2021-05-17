Кот выпрыгнул с пятого этажа полыхающего здания и попал на видео

Кот выпрыгнул с пятого этажа полыхающего здания в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, и спокойно пошел дальше. На запись с животным обратило внимание издание India Today.
Пожарные сняли на видео, как кот выжил после прыжка из окна пятого этажа горящего здания в районе Энглвуд. На кадрах видно, как черный кот приземляется, отскакивает от газона и уходит, как ни в чем не бывало. У очевидцев произошедшего перехватило дух.
«У кота, что выпрыгнул из пожара на 65-й улице девять жизней!» — прокомментировали пожарные Чикаго происходящее в подписи к видео.