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В Нижнем Новгороде зарезали 19-летнего военнослужащего

News.ru
47 минут назад
В Нижнем Новгороде 33-летний мужчина убил солдата-срочника. Погибшему было 19 лет, сообщает СУ СК РФ по региону.
Солдат-срочник убит в Нижнем Новгороде из-за девушек
Фото: ТАССТАСС
Подозреваемый 16 мая прогуливался по городу в компании друзей. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками из другой компании, в которой и был солдат. Не удовлетворившись отказом девушек, подозреваемый напал на военнослужащего, завязалась потасовка.
В ходе конфликта мужчина пырнул юношу ножом в грудь. Военнослужащий скончался на месте, а нижегородца задержали в тот же день.
Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. Злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек, а сам получил пулевое ранение от полицейского.
Позднее психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему люди в состоянии алкогольного опьянения нередко «хватаются» за оружие, в том числе и ножи. Таким образом, он прокомментировал инцидент в Екатеринбурге. По словам специалиста, алкоголь притупляет работу сдерживающих механизмов.
Происшествия,СКР,
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