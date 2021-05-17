Солдат-срочник убит в Нижнем Новгороде из-за девушек

В Нижнем Новгороде 33-летний мужчина убил солдата-срочника. Погибшему было 19 лет, сообщает СУ СК РФ по региону.

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Подозреваемый 16 мая прогуливался по городу в компании друзей. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками из другой компании, в которой и был солдат. Не удовлетворившись отказом девушек, подозреваемый напал на военнослужащего, завязалась потасовка.

В ходе конфликта мужчина пырнул юношу ножом в грудь. Военнослужащий скончался на месте, а нижегородца задержали в тот же день.

Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. Злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек, а сам получил пулевое ранение от полицейского.