Писательница Ева Майер устроила драку в аэропорту

Некоторое время назад в аэропорту Храброво в ходе проверки ручной клади перед посадкой на рейс в Москву 30-летняя Майер оскорбила сотрудницу авиакомпании, толкнула ее на лестничном проеме и несколько раз ударила по лицу.

Малых рассказала журналистам, что Марьенко без конкретного повода принижала ее на протяжении долгого времени. Она ей никак на это не отвечала, однако в последние недели ситуация обострилась. На днях Марьенко обматерила ее, несколько раз ударила ракеткой и вытащила из ее сумки личные вещи, в том числе смартфон, и не отдала обратно.