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Писательница Ева Майер устроила драку в аэропорту

Мария Иванова
1 час назад
В Калининграде писательница Ева Майер избила сотрудницу авиакомпании. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Писательница Ева Майер устроила драку в аэропорту
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад в аэропорту Храброво в ходе проверки ручной клади перед посадкой на рейс в Москву 30-летняя Майер оскорбила сотрудницу авиакомпании, толкнула ее на лестничном проеме и несколько раз ударила по лицу.
Потерпевшая не стала обращаться за медицинской помощью. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов задержали писательницу и составили в ее отношении административный протокол по статье «Побои».
В первой половине мая, как сообщал «Рамблер», монтажник Жафяр Боровков избил директора департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 18-летняя теннисистка Елена Малых заявила в полицию о том, что тренер Марина Марьенко, мать теннисиста Андрея Рублева, избила ее теннисной ракеткой и забрала ее личные вещи.
Малых рассказала журналистам, что Марьенко без конкретного повода принижала ее на протяжении долгого времени. Она ей никак на это не отвечала, однако в последние недели ситуация обострилась. На днях Марьенко обматерила ее, несколько раз ударила ракеткой и вытащила из ее сумки личные вещи, в том числе смартфон, и не отдала обратно.
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