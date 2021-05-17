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Горящий израильский танк Merkava сняли на видео

Юрий Столбов
30 минут назад
Армия обороны Израиля лишилась танка Merkava Mark IV. Инцидент произошел в конце минувшей недели. В социальных сетях появились видеокадры, снятые на месте происшествия.
Боевая машина находится на полуприцепе, который буксирует тягач. Видно, как в небо поднимаются клубы густого черного дыма. Слышно, как от открытого огня взрываются патроны к пулеметам.
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