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Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката

Инфо 24иещё 1
11 минут назад
Солиста Мариинского театра Давид Залеев госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, полученной в следствие сильного падения с электросамоката. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на анонимный источник.
Солист Мариинки оказался в коме после падения с электросамоката
Фото: ВКонтакте @Давид ЗалеевВКонтакте @Давид Залеев
Точные время и место инцидента неизвестны. Предположительно, артиста могла сбить машина.
«Его начали искать, когда Давид не пришел на спектакль. Нашли его в Мариинской больнице», — заявил он.
Сообщается, что танцору провели трепанацию черепа и убрали гематому. В настоящий момент он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и введен в состояние медикаментозной комы.
«К сожалению, прогнозы не очень хорошие», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что народный артист России Олег Вавилов экстренно госпитализирован прямо из театра Сатиры во время спектакля, где актеру резко стало плохо. В Боткинской больнице ему диагностировали транзиторную ишемическую атаку (острое преходящее нарушение кровообращения головного мозга).
Происшествия,Давид Залеев,Олег Вавилов,
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