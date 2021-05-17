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Ножевое в грудь: что известно о состоянии устроившего резню в Екатеринбурге

Артём Кульша
47 минут назад
Подозреваемый в поножовщине в Екатеринбурге ранен в грудь. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в сквере имени Джавахарлала Неру несудимый безработный 34-летний мужчина зарезал трех человека. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития алкоголя.
Ранее в пресс-службе управления внутренних дел по Свердловской области рассказали, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, потому что мужчина пытался напасть на них. Подозреваемый был госпитализирован.
Теперь в УМВД сообщили, что нападавший получил ножевое ранение в области груди, а наличие у него огнестрельных ранений уточняется.
В апреле в Москве 22-летний сотрудник отеля в ходе ссоры с 20-летним коллегой нанес тому ножом обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Видео,МВД,Екатеринбург,
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