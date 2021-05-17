Ранее стало известно, что в сквере имени Джавахарлала Неру несудимый безработный 34-летний мужчина зарезал трех человека. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития алкоголя.
Ранее в пресс-службе управления внутренних дел по Свердловской области рассказали, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, потому что мужчина пытался напасть на них. Подозреваемый был госпитализирован.
Теперь в УМВД
сообщили, что нападавший получил ножевое ранение в области груди, а наличие у него огнестрельных ранений уточняется.
В апреле в Москве 22-летний сотрудник отеля в ходе ссоры с 20-летним коллегой нанес тому ножом обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.