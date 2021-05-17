Подозреваемый в поножовщине в Екатеринбурге ранен в грудь. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в сквере имени Джавахарлала Неру несудимый безработный 34-летний мужчина зарезал трех человека. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития алкоголя.

Ранее в пресс-службе управления внутренних дел по Свердловской области рассказали, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, потому что мужчина пытался напасть на них. Подозреваемый был госпитализирован.

Теперь в УМВД сообщили, что нападавший получил ножевое ранение в области груди, а наличие у него огнестрельных ранений уточняется.