Командира «Исламского джихада» убили авиаударом по дому

По данным ЦАХАЛ, Абу Харбид, командовавший северным подразделением террористической группировки в секторе Газа, в течение почти 15 лет руководил нападениями на израильских солдат и мирных жителей. Он также предположительно несет прямую ответственность за обстрел противотанковых ракет, в результате которого на прошлой неделе был ранен израильский мирный житель.
Армия также сообщила, что вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги. «Исламский джихад» пока не прокомментировал нанесенный удар по своему командиру.
Израиль и палестинские группировки ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.