Допросили в больнице: названа причина резни в Екатеринбурге

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, потому что вооруженный ножом мужчина пытался напасть на них.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что военнослужащие участвовали в задержании мужчины, потому что к ним обратились граждане с просьбой об оказании помощи в защите от него. Один из военных вызвал наряд полиции и заблокировал вход прохожих в парк, еще двое приняли участие в задержании совместно с сотрудниками правоохранительных органов.