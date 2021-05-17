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Допросили в больнице: названа причина резни в Екатеринбурге

Мария Иванова
56 минут назад
Поножовщина в Екатеринбурге могла произойти на почве распития алкоголя. Об этом сообщает E1.
Допросили в больнице: названа причина резни в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС
Ранее стало известно, что в сквере имени Джавахарлала Неру мужчина напал на других людей с ножом. В результате его действий погибли три человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Он оказал им сопротивление и получил огнестрельные ранения. Преступник был госпитализирован.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что, согласно предварительной информации, конфликт между нападавшим и его жертвами произошел на почве распития спиртного. Допрос напавшего был произведен в больнице.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, потому что вооруженный ножом мужчина пытался напасть на них.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что военнослужащие участвовали в задержании мужчины, потому что к ним обратились граждане с просьбой об оказании помощи в защите от него. Один из военных вызвал наряд полиции и заблокировал вход прохожих в парк, еще двое приняли участие в задержании совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
Происшествия,СКР,МВД,Екатеринбург,
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