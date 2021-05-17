На предприятии "Норникеля" произошла утечка топлива

В прошлом году утечка случилась на другом предприятии "Норникеля". Тогда в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн топлива, что нанесло серьезный ущерб экологии. Компания выплатила рекордные 146, 2 миллиарда рублей в качестве компенсации.

Нынешняя авария стала не первой за последнее время. На прошлой неделе в результате аварии на нефтесборном коллекторе на месторождении порядка 90 тонн нефтесодержащей жидкости попало в почву и реку Колву на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми.