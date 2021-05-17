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На предприятии "Норникеля" произошла утечка топлива

Суть событий
15 минут назад
У "Норникеля" новая утечка - на территории дочернего предприятия на Таймыре из резервуара вылилось дизельное топливо. В компании уверяют, что утечка незначительная и вреда для окружающей среды не несет.
На предприятии "Норникеля" произошла утечка топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Утечку обнаружили 17 мая на территории "Таймырской топливной компании" в городе Дудинка Красноярского края. По данным "Норникеля", объем вытекшего топлива составил 20 литров. РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщает о 200 литрах.
Специалисты уже приступили к аварийным рабоам. Сейчас топливо перекачивается в резервные емкости. На месте работают сотрудники осприроднадзора и прокуратуры.
По данным Росприроднадзора, утечка произошла из-за коррозии, повредившей дно резервуара с топливом.
В прошлом году утечка случилась на другом предприятии "Норникеля". Тогда в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн топлива, что нанесло серьезный ущерб экологии. Компания выплатила рекордные 146, 2 миллиарда рублей в качестве компенсации.
Нынешняя авария стала не первой за последнее время. На прошлой неделе в результате аварии на нефтесборном коллекторе на месторождении порядка 90 тонн нефтесодержащей жидкости попало в почву и реку Колву на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми.
Происшествия,Норникель,Генпрокуратура РФ,МЧС,РИА Новости,Красноярский Край,
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