В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Хабаровском крае назвали причину отравления студентов колледжа

RT на русском
13 минут назад
Причиной вспышки кишечной инфекции в колледже Комсомольска-на-Амуре стала некачественная вода из кулера в общежитии. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В Хабаровском крае нашли причину массового отравления студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В период с 14 по 15 мая за медпомощью обратилось 28 учащихся колледжа и один работник. На 16 мая вспышка локализована. Новых случаев заболевания не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
По предварительным данным эпидемиологического расследования причиной групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией стало употребление недоброкачественной питьевой воды из кулеров, установленных в общежитии.
Ранее в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления более десяти студентов одного из колледжей в Комсомольске-на-Амуре.
Происшествия,СКР,Хабаровский Край,Комсомольск-На-Амуре,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители