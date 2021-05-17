Крупный пожар в здании бывшего лесокомбината сняли на видео

Под Ульяновком в рабочем посёлке Майна произошёл пожар на территории бывшей лесозаготовительной базы. Огонь распространился на 3 350 квадратных метров.

По сообщениям МЧС , загорелись два жилых дома площадью 300 квадратных метра, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров, а также склад с опилками, площадью около тысячи квадратных метров.

К ликвидации возгорания было привлечено 33 единицы пожарной техники, 87 огнеборцев, а также специализированный пожарный поезд.