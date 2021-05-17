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Крупный пожар в здании бывшего лесокомбината сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Под Ульяновком в рабочем посёлке Майна произошёл пожар на территории бывшей лесозаготовительной базы. Огонь распространился на 3 350 квадратных метров.
По сообщениям МЧС, загорелись два жилых дома площадью 300 квадратных метра, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров, а также склад с опилками, площадью около тысячи квадратных метров.
К ликвидации возгорания было привлечено 33 единицы пожарной техники, 87 огнеборцев, а также специализированный пожарный поезд.
Огонь локализовали в 18.38 по московскому времени спустя четыре часа тушения. О пострадавших не сообщается.
Происшествия,Пожары,Видео,МЧС,
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