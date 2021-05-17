В Торонто произошла стрельба

В результате стрельбы в канадском Торонто были ранены не менее пяти человек. Об этом сообщает телеканал CBS.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По имеющимся данным, неизвестный мужчина вышел из автомобиля в одном из районов города и начал стрелять по людям, находившимся в другом автомобиле.

Пострадавшие госпитализированы. Один из раненых, по словам полиции, находится в очень тяжёлом состоянии.

Других подробностей не приводится.