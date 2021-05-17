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Не менее пяти человек пострадали во время стрельбы в Торонто

News.ruиещё 1
7 минут назад
В результате стрельбы в канадском Торонто были ранены не менее пяти человек. Об этом сообщает телеканал CBS.
В Торонто произошла стрельба
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look PressNikolay Gyngazov/Global Look Press
По имеющимся данным, неизвестный мужчина вышел из автомобиля в одном из районов города и начал стрелять по людям, находившимся в другом автомобиле.
Пострадавшие госпитализированы. Один из раненых, по словам полиции, находится в очень тяжёлом состоянии.
Других подробностей не приводится.
Ранее стало известно о том, что в Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям.
Происшествия,Криминал,Торонто,
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