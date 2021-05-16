После встречи актеров "Майора Грома" с фанатами возбудили дело

В Роспотребнадзоре сообщили, что при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период пандемии коронавируса. Большинство посетителей в Главном атриуме ЦДМ находились без масок и перчаток, а социальная дистанция не соблюдалась. Организаторы также не обеспечили использование оборудования по обеззараживанию воздуха и не сделали запас дезинфицирующих средств, заявили в ведомстве.