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После встречи актеров "Майора Грома" с фанатами возбудили дело

Ювелина Бернст
16 минут назад
Роспотребнадзор начал административное расследование после столпотворения в Центральном детском магазине в Москве, где прошла встреча с актерами "Майора Грома", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После встречи актеров "Майора Грома" с фанатами возбудили дело
Фото: Дисней СтудиосДисней Студиос
В Роспотребнадзоре сообщили, что при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период пандемии коронавируса. Большинство посетителей в Главном атриуме ЦДМ находились без масок и перчаток, а социальная дистанция не соблюдалась. Организаторы также не обеспечили использование оборудования по обеззараживанию воздуха и не сделали запас дезинфицирующих средств, заявили в ведомстве.
В результате было возбуждено дело по статье 6.3 КоАП РФ. Организаторы мероприятия могут быть оштрафованы. Статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей - для должностных лиц, и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц, или приостановление деятельности до 90 суток.
Ранее сообщалось, что в ЦМД на Лубянке скопилось большое количество людей. Они пришли, чтобы встретиться с актерами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым, которые снялись в фильме «Майор Гром: Чумной доктор». Однако автограф-сессию пришлось прервать раньше времени из-за вызова правоохранительных органов.
Происшествия,Сергей Горошко,Дмитрий Чеботарев,Роспотребнадзор,МВД,РИА Новости,Москва,
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