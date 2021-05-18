Эскалация конфликта с Израилем унесла жизни сотен палестинцев

В ведомстве уточняют, что в это число входят погибшие и пострадавшие как в результате не прекращающихся с 10 мая ударов Израиля в секторе Газа, так и стычек и беспорядков на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. В общей сложности волна насилия унесла жизни 236 палестинцев, ранения получили 6 278, отмечают в Минздраве.
Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни получили ранения.