Россиянин купил машину и нашел в ней заложенную бомбу

Житель Мурманска
решил починить автомобиль и случайно нашёл под его днищем тротиловую бомбу. Об инциденте сообщает
канал Baza.
Мужчина покупал старый «Додж Караван», и продавец признался, что в фургоне протекает гидроусилитель руля. Покупатель решил осмотреть автомобиль у знакомого механика в автосервисе.
Когда мужчины заглянули под днище, обнаружили возле заднего левого колеса бомбу, примотанную хомутами. Они немедленно позвонили в полицию. Взрывотехники нашли самодельное взрывное устройство, состоявшее из пластиковой канистры с тротилом и запала.
Теперь полиция выясняет, кто и когда заложил СВУ под иномарку.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что из автомобиля 50-летней женщины во время поездки выпал чемодан с ценной коллекцией оружия.