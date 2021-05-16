Россиянин купил машину и нашел в ней заложенную бомбу

Житель Мурманска решил починить автомобиль и случайно нашёл под его днищем тротиловую бомбу. Об инциденте сообщает канал Baza.

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Мужчина покупал старый «Додж Караван», и продавец признался, что в фургоне протекает гидроусилитель руля. Покупатель решил осмотреть автомобиль у знакомого механика в автосервисе.

Когда мужчины заглянули под днище, обнаружили возле заднего левого колеса бомбу, примотанную хомутами. Они немедленно позвонили в полицию. Взрывотехники нашли самодельное взрывное устройство, состоявшее из пластиковой канистры с тротилом и запала.

Теперь полиция выясняет, кто и когда заложил СВУ под иномарку.