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В метро Петербурга школьница упала на рельсы

ТК «Звезда»
40 минут назад
На станции метро «Владимирская» Кировско-Выборгской линии в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка потеряла сознание и упала на рельсы. Ее удалось вытащить оттуда до прибытия поезда.
Петербуржская школьница упала на рельсы в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Школьница была доставлена в больницу - у нее диагностированы ушибы спины и затылка. Об этом сообщает Telegram-канал «1703».
Ранее в Москве движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена было нарушено из-за пассажира на пути.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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