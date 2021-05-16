Заметили не сразу: в СИЗО "Бутырки" произошел суицид

Пациент психиатрической больницы при СИЗО "Бутырка" в Москве покончил с собой. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

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"По итогам проверки "Бутырки" стало известно, что покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина. Он, как оказалось, раньше не раз был судим, и за решетку его, так или иначе, приводила склонность к наркотикам", - сказала она.

По ее словам, ранее он даже отбывал срок в хозотряде в "Бутырке". Мужчина употреблял так называемые тяжелые наркотики, включая метадон. "После ареста его сначала отправили лечиться в гражданскую больницу, специализирующуюся на снятии абстинентного синдрома. Однако лечение не особо помогло. В психбольнице "Бутырки", куда его доставили потом, заключенный продолжил принимать терапию, прошел курс реабилитации. Но состояние ухудшилось. Вечером (примерно в 20:20) он свел счеты с жизнью. Поскольку все произошло в санузле (не просматривается камерами видеонаблюдения), то сотрудники не сразу заметили, что произошло", - пояснила Меркачева.

Это второй суицид в психбольнице с начала года, по ее словам. "Первый произошел в марте, в результате против одного из сотрудников "Бутырки" возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Следствие считает, что он не выполнил того, что предписывает инструкция, а именно не обеспечил "постоянное наблюдение за содержащимися в палате заключенными". Сам сотрудник с этим не согласен", - добавила она.